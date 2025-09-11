Форма поиска по сайту

11 сентября, 11:15

Происшествия

Сотрудники полиции задержали банду автоподставщиков в Мытищах

Сотрудники полиции задержали банду автоподставщиков в Мытищах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, на счету обвиняемых шесть аварий, а от страховой они незаконно получили два миллиона рублей.

Мошенники более 1,5 лет догоняли большегрузы на одном и том же круговом участке, въезжали в слепую зону и подставляли свои уже поврежденные автомобили под удар. Теперь они под арестом и ждут суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятранспортвидеоЕвгения Мирошкина

