Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет лишения свободы после драки в "Кофемании"

Футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в "Кофемании". Ему грозит до трех лет лишения свободы за нанесенные травмы, в том числе за сломанную челюсть.

Видео конфликта в кофейне на Большой Никитской улице появилось в июле. Сам Смолов заявил, что извинился перед пострадавшим и хотел компенсировать ущерб. Однако, по его словам, позже столкнулся с вымогательством со стороны третьих лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.