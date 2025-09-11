Форма поиска по сайту

11 сентября, 08:00

Происшествия

Футболисту Федору Смолову грозит до трех лет лишения свободы после драки в "Кофемании"

Футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в "Кофемании". Ему грозит до трех лет лишения свободы за нанесенные травмы, в том числе за сломанную челюсть.

Видео конфликта в кофейне на Большой Никитской улице появилось в июле. Сам Смолов заявил, что извинился перед пострадавшим и хотел компенсировать ущерб. Однако, по его словам, позже столкнулся с вымогательством со стороны третьих лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

