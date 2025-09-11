Форма поиска по сайту

11 сентября, 07:30

Происшествия

Новости мира: в центре Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией

В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

Семеро россиян не смогли вылететь из Непала из-за беспорядков

Вертолет сбросил 40 тонн воды при тушении пожара в Подмосковье

"Московский патруль": полиция задержала угонщиков раритетного автомобиля

"Московский патруль": дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в кафе

"Московский патруль": пожар вспыхнул на подмосковном складе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Футболиста Смолова отпустили под обязательство о явке после драки в кафе

В центре Парижа демонстранты начали столкновения с полицией. Они стали запускать в правоохранителей дымовые шашки. Французы выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона. Беспорядки начались из-за планов экономии в социальной сфере, чтобы сократить огромный государственный долг.

Власти США освободили человека, который ранее был задержан по подозрению в причастности к убийству сторонника американского президента Дональда Трампа, активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что человек, которого ранее взяли под стражу, отпущен после допроса. Кирк погиб в результате покушения на мероприятии в университете штата Юта. В активиста выстрелили во время его выступления перед студентами. Его экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

