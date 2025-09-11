Новости мира: в центре Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией

В центре Парижа демонстранты начали столкновения с полицией. Они стали запускать в правоохранителей дымовые шашки. Французы выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона. Беспорядки начались из-за планов экономии в социальной сфере, чтобы сократить огромный государственный долг.

Власти США освободили человека, который ранее был задержан по подозрению в причастности к убийству сторонника американского президента Дональда Трампа, активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что человек, которого ранее взяли под стражу, отпущен после допроса. Кирк погиб в результате покушения на мероприятии в университете штата Юта. В активиста выстрелили во время его выступления перед студентами. Его экстренно доставили в больницу, но спасти не удалось.

