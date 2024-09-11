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Новости

11 сентября, 21:45

Происшествия

Новости регионов: двухэтажное здание загорелось в Архангельске

Новости регионов: двухэтажное здание загорелось в Архангельске

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Новости регионов: двухэтажное здание загорелось в Архангельске

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Деревянный дом загорелся в центре Архангельска. Крыша двухэтажного здания оказалась полностью охвачена огнем. По данным МЧС, на месте работают несколько нарядов спасателей, состоящих из 30 человек и 9 единиц техники. Тушение осложняют сильные порывы ветра.

Между тем на улицы Перми вернулся самый длинный в России трамвай "Лев". Его длина составила почти 35 метров, а в салоне размещено 70 сидений. В летний сезон состав отдыхал, а сейчас, когда пассажиров стало больше, снова вышел в рейс.

Тем временем на Алтае медведи начали готовиться к зимовке. В заповеднике жители запечатлели, как семья животных роет себе берлогу. Мама-медведица показывает как надо, а малыши ей усердно помогают.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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