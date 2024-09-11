Новости регионов: двухэтажное здание загорелось в Архангельске

Деревянный дом загорелся в центре Архангельска. Крыша двухэтажного здания оказалась полностью охвачена огнем. По данным МЧС, на месте работают несколько нарядов спасателей – это 30 человек и девять единиц техники. Тушение осложняют сильные порывы ветра. Пожар уже удалось локализовать.

Тем временем машина каршеринга вылетела на тротуар в Сочи. Это произошло в поселке Эстосадок возле ресторана быстрого питания. По словам очевидцев, за рулем кроссовера была женщина. Она не справилась с управлением, сбила пешеходов и затем врезалась в рекламный щит. Травмы получили две девушки, обеих медики увезли в больницу. Водитель и пассажир каршеринга серьезно не пострадали. В причинах ДТП разбирается полиция.

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