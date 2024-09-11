Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 22:25

Происшествия

Губернатор Подмосковья Воробьев обещал компенсировать расходы пострадавшим от атаки БПЛА

Губернатор Подмосковья Воробьев обещал компенсировать расходы пострадавшим от атаки БПЛА

Несколько десятков человек в Раменском провели ночь в ПВР после атаки беспилотников

Пожар на строительной площадке произошел на улице Академика Скрябина

Новости регионов: в Чувашии полиция накрыла подпольный офис телефонных мошенников

Подачу воды и электроэнергии возобновили в поврежденном доме в Раменском

Жильцы дома в Раменском остались в ПВР после атаки БПЛА

Новости мира: в США состоялись дебаты Дональда Трампа с Камалой Харрис

Новости мира: наводнение уничтожило зоопарк в Нигерии

Новости мира: не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по сектору Газа

Новости регионов: заброшенный дворец спорта сгорел в Петербурге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал компенсировать все расходы, пострадавшим от атаки беспилотника ВСУ в Раменском. Для семей, которые пока не смогут вернуться в свои квартиры, власти Подмосковья предлагают на выбор гостиницу, съемное жилье или денежное возмещение. Людей готовы временно разместить и на базе отдыха "Сатурн".

По предварительным расчетам, работы по восстановлению дома в Спортивном проезде займут около 2–3 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлена ЛюбимоваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика