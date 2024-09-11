Губернатор Подмосковья Воробьев обещал компенсировать расходы пострадавшим от атаки БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал компенсировать все расходы, пострадавшим от атаки беспилотника ВСУ в Раменском. Для семей, которые пока не смогут вернуться в свои квартиры, власти Подмосковья предлагают на выбор гостиницу, съемное жилье или денежное возмещение. Людей готовы временно разместить и на базе отдыха "Сатурн".

По предварительным расчетам, работы по восстановлению дома в Спортивном проезде займут около 2–3 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.