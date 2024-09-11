Несколько десятков человек в Раменском провели ночь в ПВР после атаки беспилотников

В Раменском городском округе несколько десятков жителей провели ночь в пункте временного размещения после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 10 сентября. Некоторые жильцы смогли вернуться в свои квартиры, которые предварительно обследовали на предмет безопасности.

Какое количество квартир в итоге повреждено? На какую компенсацию могут рассчитывать жители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.