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11 сентября, 13:30

Происшествия

Несколько десятков человек в Раменском провели ночь в ПВР после атаки беспилотников

Несколько десятков человек в Раменском провели ночь в ПВР после атаки беспилотников

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В Раменском городском округе несколько десятков жителей провели ночь в пункте временного размещения после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 10 сентября. Некоторые жильцы смогли вернуться в свои квартиры, которые предварительно обследовали на предмет безопасности.

Какое количество квартир в итоге повреждено? На какую компенсацию могут рассчитывать жители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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