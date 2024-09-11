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11 сентября, 12:15

Происшествия

Подачу воды и электроэнергии возобновили в поврежденном доме в Раменском

Подачу воды и электроэнергии возобновили в поврежденном доме в Раменском

Жильцы дома в Раменском остались в ПВР после атаки БПЛА

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В части квартир дома, поврежденного при атаке беспилотников в Раменском, возобновили подачу воды и электричества. А накануне некоторые жители предпочли вернуться из пункта временного размещения. Перед этим их квартиры осмотрели на предмет разрушений и безопасности конструкций.

В эти минуты в Спортивном проезде, у одного из пострадавших зданий, проходит собрание жильцов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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