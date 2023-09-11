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11 сентября, 16:15

В мире

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497

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Число погибших во время землетрясения в Марокко увеличилось. Уже достали из-под завалов тела почти 2,5 тысячи человек. Столько же получили травмы. Это данные МВД.

Россиян среди них, по предварительным данным, нет, сообщили в российском посольстве в Марокко.

Спасатели продолжают работать на месте обрушений, а также пытаются добраться до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения. Мобилизованы все экстренные службы и армейские подразделения.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября, такого в регионе не было более века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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