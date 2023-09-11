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11 сентября, 13:30

Происшествия

СК начал проверку после смерти съевшей арбуз женщины в Москве

СК начал проверку после смерти съевшей арбуз женщины в Москве

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Следственный комитет и прокуратура выясняют причины смерти женщины, которая погибла после употребления арбуза. Согласно материалам дела, 48-летняя москвичка купила его 8 сентября, а 10 сентября умерла.

Известно, что у женщины был ряд хронических заболеваний. Арбуз ела не только она сама, но и родственники. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии на улице Доватора. Пока идет доследственная проверка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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