СК начал проверку после смерти съевшей арбуз женщины в Москве

Следственный комитет и прокуратура выясняют причины смерти женщины, которая погибла после употребления арбуза. Согласно материалам дела, 48-летняя москвичка купила его 8 сентября, а 10 сентября умерла.

Известно, что у женщины был ряд хронических заболеваний. Арбуз ела не только она сама, но и родственники. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии на улице Доватора. Пока идет доследственная проверка.

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