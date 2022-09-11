Пять человек пострадали во время хоррор-квеста в Москве. Случилось все в здании на Новохохловской улице в декорациях из фильма ужасов.

По предварительным данным, несовершеннолетние участники должны были зажечь в комнате газовую лампу, но взорвался баллон с газом и загорелся пластик на потолке.

В результате двое подростков госпитализированы с ожогами. Следственный комитет уже начал проводить проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.