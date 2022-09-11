Новости регионов: из-за салюта в Туве пострадали два человека

Из-за салюта в Туве пострадали два человека. Фейерверк в городе Кызыл пошел не по плану. Огни в какой-то момент начали падать прямо на людей. Запуск салюта пришлось экстренно остановить. Помощь врачей понадобилась мужчине с ожогом стопы, а также 10-летнему мальчику, которому обожгло лицо. Глава республики Владислав Ховалыг заявил, что взял ситуацию на личный контроль. В данный момент проверяют компанию, которая отвечала за безопасность фейерверка.

В Алтайском заповеднике выпустили на волю двух медвежат-сирот. Их нашли весной в Красноярском крае. Маму мишек убили браконьеры. Сначала медвежат отправили в местный центр помощи диким животным, затем отвезли в заповедник. Там они прошли специальную подготовку. Задача специалистов была вырастить не домашних животных, а диких зверей, чтобы те могли выжить в естественных условиях. Например, кормили мишек только тем, что они смогут найти в природе сами – травой, ягодами, кедровыми шишками. После трех месяцев реабилитации, медвежат отвезли в тайгу. Там на прощание угостили яблоками и отпустили.

А в Нижегородской области на сотрудника заповедника напал еж. Человек попытался снять видео со зверем. Тот сначала заинтересовался камерой, подошел поближе и в какой-то момент внезапно вцепился зубами в одежду. Ветеринары напоминают, что ежи могут представлять опасность. Взрослые особи с легкостью расправляются с ядовитыми змеями. Особую агрессию обычно проявляют ежихи, если где-то рядом находится их выводок. Укусы зверьков не только болезненные – при контакте можно подхватить инфекцию.

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