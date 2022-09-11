Новости мира: в Калифорнии продолжили бушевать лесные пожары

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В Калифорнии бушуют лесные пожары. Как считают метеорологи, ситуацию может осложнить надвигающийся тропический шторм. Ожидается усиление ветра до 160 километров в час, что может раздуть пламя. Огонь охватил уже свыше 11 тысяч гектаров. Власти эвакуировали 35 тысяч человек. Синоптики уточняют, тот же тропический шторм может спровоцировать мощные ливни, и с одной стороны – жара спадет и станет полегче, но с другой – возможны оползни и сход селевых потоков. Впереди сложные дни, заявили в департаменте лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.
Три человека погибли и еще пять пострадали на учениях в Кабуле. Американский вертолет "Черный ястреб" с талибами разбился на территории кампуса Национального университета обороны. Момент падения сняли очевидцы. Предварительно, ЧП случилось из-за технической неполадки. В прошлом августе талибам удалось захватить часть военной техники США, в том числе вертолеты. Американская армия, покидая государство, постаралась уничтожить собственное вооружение и оборудование. Но что-то еще осталось работоспособным.
Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в массовые беспорядки. Полиция задержала более 100 человек за вандализм и агрессивное поведение. У площади Республики демонстранты организовали шествие, по пути они подожгли урну, перевернули баки со стеклотарой и строительную бытовку. Сообщается и о других случаях вандализма. Так участники движения выражают недовольство рекордной инфляцией. С начала года она достигла самых высоких значений за 40 лет во многих странах Запада. Инфляция во Франции к июню достигла почти 6%. Выше она поднималась только в 1985 году.
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