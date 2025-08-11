Новости мира: в Эдинбурге загорелась достопримечательность "Трон короля Артура"

В шотландском Эдинбурге у достопримечательности "Трон короля Артура" вспыхнул пожар. Пламя и дым были видны из разных частей города, туристов эвакуировали. Пострадавших нет.

В Омане проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения. Дороги и овраги оказались затоплены, в горных ущельях появились водопады. В вилайете Аль-Мудайби выпало 35 миллиметров осадков.

