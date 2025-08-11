Форма поиска по сайту

11 августа, 06:15

Происшествия

Новости мира: в Эдинбурге загорелась достопримечательность "Трон короля Артура"

В США во время автогонок умер пилот Робби Брюэр

Новости мира: в Индии проливные дожди спровоцировали серию оползней

Российские туристы в Турции пожаловались на отравление

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

20 афтершоков зафиксировано после землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Движение на 26-м км МКАД затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями

Бытовки горели на северо-западе Москвы

В Москве загорелась пристройка у бассейна "Октябрь"

В шотландском Эдинбурге у достопримечательности "Трон короля Артура" вспыхнул пожар. Пламя и дым были видны из разных частей города, туристов эвакуировали. Пострадавших нет.

В Омане проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения. Дороги и овраги оказались затоплены, в горных ущельях появились водопады. В вилайете Аль-Мудайби выпало 35 миллиметров осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

