11 августа, 06:15Происшествия
Новости мира: в Эдинбурге загорелась достопримечательность "Трон короля Артура"
В шотландском Эдинбурге у достопримечательности "Трон короля Артура" вспыхнул пожар. Пламя и дым были видны из разных частей города, туристов эвакуировали. Пострадавших нет.
В Омане проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения. Дороги и овраги оказались затоплены, в горных ущельях появились водопады. В вилайете Аль-Мудайби выпало 35 миллиметров осадков.
