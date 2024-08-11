Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 20:30

Происшествия

Новости часа: в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства Минобороны

Новости часа: в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства Минобороны

Компания каршеринга окажет содействие полиции в расследовании ДТП с подростками

Пожар произошел в пятиэтажке в центре Москвы

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с подростками на Южнобутовской улице

Уголовное дело завели после ДТП с подростками в Москве

Дополнительные поезда запущены из Москвы в Курск

Подростки на каршеринге попали в смертельную аварию на Южнобутовской улице

Появилось видео с моментом ДТП с подростками на юго-западе Москвы

Москва продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области

Новости мира: МОК разрешил российским спортсменам принять участие в закрытии ОИ-2024

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства Минобороны. Военнослужащие делают все для обеспечения безопасности мирных жителей, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

Подростки на каршеринге попали в смертельное ДТП. Компания каршеринга окажет содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе организации.

Уже с завтрашнего дня поезда МЦД в центр будут вновь останавливаться на станции Царицыно D2.

Читайте также
происшествияобществотранспортвидеоСветлана Ключникова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика