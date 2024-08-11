Новости часа: в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства Минобороны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства Минобороны. Военнослужащие делают все для обеспечения безопасности мирных жителей, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

Подростки на каршеринге попали в смертельное ДТП. Компания каршеринга окажет содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе организации.

Уже с завтрашнего дня поезда МЦД в центр будут вновь останавливаться на станции Царицыно D2.