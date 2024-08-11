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Новости

Новости

11 августа, 09:30

Новости

Новости регионов: 4 машины попали в ДТП на федеральной трассе под Волгоградом

Новости регионов: 4 машины попали в ДТП на федеральной трассе под Волгоградом

Собянин: Москва направляет силы и ресурсы в помощь Курской области

13 человек пострадали после падения ракеты ВСУ на дом в Курске

Пожар произошел в районе подмосковных Мытищ

Новости часа: жителей более 60 домов расселили по программе реновации на юге столицы

Новости мира: в Сербии провели масштабную акцию в поддержку Курской области

ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

В штабах "Москва помогает" начался сбор помощи пострадавшим в Курской области

Новости часа: в штабах "Москва помогает" начался сбор помощи для пострадавших курчан

4 машины столкнулись на федеральной трассе под Волгоградом. В результате погиб 1 ребенок, еще 5 человек получили травмы. Они были госпитализированы в больницу.

В Санкт-Петербурге пожарные тушат горящий двухэтажный склад. Огонь удалось локализовать на 800 квадратных метрах, но полностью справиться с ним пока не получается. Пострадали двое работников склада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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