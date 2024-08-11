Новости регионов: 4 машины попали в ДТП на федеральной трассе под Волгоградом

4 машины столкнулись на федеральной трассе под Волгоградом. В результате погиб 1 ребенок, еще 5 человек получили травмы. Они были госпитализированы в больницу.

В Санкт-Петербурге пожарные тушат горящий двухэтажный склад. Огонь удалось локализовать на 800 квадратных метрах, но полностью справиться с ним пока не получается. Пострадали двое работников склада.

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