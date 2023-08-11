Новости часа: горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома. Об этом сообщили городские власти.

Тропическая жара ждет москвичей на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, что температура достигнет 33 градусов.

"Зеленая игротека" открывается на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках". Отмечается, что все активности на форуме проходят под руководством профессионалов.