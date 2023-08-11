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Новости

16:45

Общество

Новости часа: горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома

Новости часа: горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома

"Актуальный репортаж": Лада Дэнс поблагодарила поклонников за поддержку после ДТП

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

Около 150 человек эвакуировали из трех подтопленных паводком территорий Приморья

Пол провалился в строительном магазине Усть-Илимска в Иркутской области

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Три человека пострадали в крупном ДТП в Санкт-Петербурге

"Актуальный репортаж": Лада Дэнс впервые после ДТП обратилась к поклонникам

Новости часа: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Горячую воду вернули в поврежденные при взрыве в Сергиевом Посаде дома. Об этом сообщили городские власти.

Тропическая жара ждет москвичей на следующей неделе. Синоптики спрогнозировали, что температура достигнет 33 градусов.

"Зеленая игротека" открывается на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках". Отмечается, что все активности на форуме проходят под руководством профессионалов.

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