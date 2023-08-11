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Три человека пострадали в крупном ДТП в Санкт-Петербурге

Три человека пострадали в крупном ДТП в Санкт-Петербурге

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Три человека пострадали в крупной аварии в Санкт-Петербурге. Как сообщили в МВД, молодой человек на "Ладе" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с двумя другими машинами.

В итоге тяжелые травмы получил сам виновник аварии и пассажирка автомобиля Skoda. В больницу также попал пассажир "Лады". На место выехали сразу две реанимации, скорая помощь и пожарная машина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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