Три человека пострадали в крупном ДТП в Санкт-Петербурге

Три человека пострадали в крупной аварии в Санкт-Петербурге. Как сообщили в МВД, молодой человек на "Ладе" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с двумя другими машинами.

В итоге тяжелые травмы получил сам виновник аварии и пассажирка автомобиля Skoda. В больницу также попал пассажир "Лады". На место выехали сразу две реанимации, скорая помощь и пожарная машина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.