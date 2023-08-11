Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

По два миллиона рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадавшие получат от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подтвердил, что пропавшими без вести считаются восемь человек. По последним данным, в результате взрыва повреждены почти 400 квартир и 20 частных домов, также пострадали 184 автомобиля. Их владельцам положена компенсация в определенном порядке.

Образовательные здания восстановят к 1 сентября, а 11 августа к мобильной котельной подключили 12 домов, которые остались без горячей воды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.