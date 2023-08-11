Полицейские раскрыли кражу часов стоимостью 150 тыс рублей в аэропорту "Домодедово"

Кражу часов стоимостью 150 000 рублей раскрыли транспортные полицейские в аэропорту "Домодедово". Одна из пассажирок забыла дорогостоящий аксессуар в лотке при прохождении досмотра. Чуть позже женщина вспомнила о часах и вернулась, но на месте их уже не было.

С помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить похитителя. Один из пассажиров, который тоже проходил досмотр, заметил забытый аксессуар, забрал их и спрятал в рюкзак. Мужчину задержали в автобусе, следующем к самолету.

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