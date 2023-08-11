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Более 430 квартир и 20 частных домов повреждены при взрыве в Сергиевом Посаде

Более 430 квартир и 20 частных домов повреждены при взрыве в Сергиевом Посаде

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Стало известно, что 440 квартир и 20 частных домов повреждены при взрыве в Сергиевом Посаде. Также взрывной волной накрыло 184 автомобиля. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что восемь человек остаются без вести пропавшими. Разбор завалов на месте ЧП продолжается, отметили в МЧС.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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