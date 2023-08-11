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12:45

Общество

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о дроне, которым ВСУ пытались атаковать Москву

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о дроне, которым ВСУ пытались атаковать Москву

Водитель врезался в бордюр на повороте в Павловском Посаде

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Тайфун вызвал наводнение в центре Приморского края

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ

Электроподстанция в Калуге загорелась после удара молнии

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дрон, которым пытались атаковать Москву, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вторая половина августа в Москве начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Госдуму внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет. Документ доступен в базе данных ГД.

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