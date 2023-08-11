Новости часа: Минобороны РФ сообщило о дроне, которым ВСУ пытались атаковать Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дрон, которым пытались атаковать Москву, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вторая половина августа в Москве начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Госдуму внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет. Документ доступен в базе данных ГД.