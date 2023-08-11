Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Тайфун вызвал наводнение в центре Приморского края

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ

Электроподстанция в Калуге загорелась после удара молнии

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавших и разрушений при пресеченной террористической атаки на Москву нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дождь, грозу и усиление ветра обещают в Москве в течение всего 11 августа. Об этом сообщили синоптики.

Роспотребнадзор оставил в списке разрешенных для купания в Москве восемь мест. До этого ведомство выдало предписание о запрете купания на территориях четырех зон отдыха.

Читайте также
происшествияобществопогодагородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика