Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавших и разрушений при пресеченной террористической атаки на Москву нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дождь, грозу и усиление ветра обещают в Москве в течение всего 11 августа. Об этом сообщили синоптики.

Роспотребнадзор оставил в списке разрешенных для купания в Москве восемь мест. До этого ведомство выдало предписание о запрете купания на территориях четырех зон отдыха.