Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Происшествия

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Новости мира: в таиландской Паттайе планируют ввести пляжный комендантский час

Крупный пожар произошел на складе в Одинцове

Новости часа: киевский район Донецка дважды подвергся обстрелу кассетными боеприпасами

"Московский патруль": пожар произошел в Красногорске в результате взрыва дезодоранта

"Московский патруль": таксист помог пожилой москвичке не стать жертвой мошенников

"Московский патруль": следователи допросили технического директора фирмы "Пиро-Росс"

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело рецидивиста Захарова

"Московский патруль": в столице задержали группу бывших сотрудников финансовой пирамиды

Якутия и Гавайи оказались охвачены пожарами в результате жаркого июля

Вылет и посадка самолетов в аэропорту Внуково приостановлены, заявили в пресс-службе воздушной гавани. Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. Это произошло из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть самолетов в ходе полета пересчитали маршруты движения, оценили запас топлива и изменили планы полетов.

После отмены ограничений они приземлились в аэропортах назначения. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика