Крупный пожар произошел на складе в Одинцове

Крупный пожар в ночь на 11 августа тушили в Одинцове, а именно в районе Западной промзоны. Местным жителям издалека были видны клубы густого черного дыма.

Как пишут телеграмм-каналы, в сгоревшем помещении находились скупка вторсырья, логистическая компания и склады организации, которая занимается торговлей алкоголем. Пламя разошлось на две тысячи квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Около 00:00 пламя удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.