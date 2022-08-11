Два дела возбудили после гибели троих детей в Подмосковье. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета.

Частный дом загорелся в деревне Малое Видное. К приезду пожарных горела крыша. Пламя тушили два часа. После выяснилось, что на верхнем этаже были заперты трое детей – мальчик и две девочки. Они погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

