Российские регионы охватили пожары. Плотная и удушающая завеса уже окутала Сургут, Ханты-Мансийск и добралась до Нижневартовска. При этом в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске люди жалуются на смог.

Главными причинами возгораний в лесах специалисты называют молнии и самовозгорание торфа. Москвичам тоже нужно быть внимательными. В МЧС призвали не разжигать костры и не бросать в лесу непотушенные сигареты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

