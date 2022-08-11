Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Движение по Звенигородскому шоссе в сторону центра затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. ДТП произошло в районе дома 25, сообщает столичный Дептранс. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Стройматериалы в России подешевели. По данным Росстата, за июль цена снизилась на 2%. В основном это касается металлочерепицы, досок, ламината. Немного доступнее стали кирпичи.



Москвичам пора готовиться к возвращению жары. В пятницу, 12 августа, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 28 градусов. В выходные температура может дойти и до 33 градусов. В МЧС просят быть максимально внимательными: не разжигать костры и не бросать в лесу непотушенные сигареты.

Пассажира метро в Москве оштрафовали на 20 тысяч рублей. Мужчина решил срезать путь и спрыгнул на рельсы, чтобы быстрее попасть на противоположную платформу. Произошло все на станции метро "Кунцевская". Нарушитель дождался, когда уедет поезд и быстро спустился на пути. Затем добрался до кабины машиниста состава, который стоял с другой стороны. И при помощи сотрудника забрался туда, чтобы пройти насквозь на платформу.

Производители кормов для животных сокращают ассортимент. Например, компания Purina сообщила, что не будет выпускать и продавать в России Friskies и Gourmet. Все из-за логистических трудностей. Аналогичная мера коснется и других брендов.

В Москве завершается строительство участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Строители сейчас заливают последние кубометры бетона и кладут последние метры асфальта.

"АвтоВАЗ" в конце августа возобновит выпуск автомобилей с подушками безопасности. Об этом заявил глава компании Максим Соколов. Две системы для защиты водителя и пассажира на переднем сидении увеличат стоимость машины на 16 тысяч рублей. Также, по словам Соколова, уже в следующем году планируется начать производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов. ABS также будет дополнительное опцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

