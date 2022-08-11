Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле – СМИ

Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщили информагентства.

Предварительно, столкнулись несколько машин и мотоцикл. Из-за аварии там перекрыли движение по одной полосе, но, как сообщается, все уже восстановили.

Кроме того, по предварительным данным, пострадал один человек. В причинах аварии сейчас разбираются специалисты. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.