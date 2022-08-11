Очевидец рассказал о пожаре на Большой Почтовой улице в Москве

Сразу несколько расчетов спасателей и скорой помощи работают на Большой Почтовой улице. Там произошел пожар.

На кадрах видно, что лестница сотрудников МЧС направлена к последнему этажу здания. Но копотью покрыто окно ниже. Судя по всему, все уже потушили, но оперативные службы продолжают работу на месте.

По словам очевидца, жители дома, в котором произошло возгорание, покинули свои квартиры и наблюдали за происходящим на улице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.