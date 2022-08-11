В Смоленске задержали троих мужчин, которые воровали дизельное топливо с тепловоза, а потом продавали его. По данным следствия, двое железнодорожников за смену сливали из топливной системы тепловоза сэкономленную солярку в заранее подготовленные канистры. Затем емкости передавали подельнику.

Дальше было две схемы. Либо баки с горючим оставляли в тайнике, либо скидывали канистры в условленном месте прямо во время движения локомотива. Таким же образом пустые канистры возвращали локомотивной бригаде. Уголовное дело о краже уже направили в суд.

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