Пожилая женщина устроила потасовку на детской площадке в Тюмени

В Тюмени бабушка устроила потасовку на детской площадке. Пожилая женщина пришла туда с внучкой, а когда 11-летний мальчик отказался освободить для нее качели, силой стащила его на землю. Перед этим подросток заявил, что площадка общая и нагрубил женщине.

Бой за качели закончился синяками. В итоге родители мальчика написали заявление в полицию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.