Кассир-стажер в Москве украл из трех супермаркетов около 100 тыс рублей

Кассир-стажер в Москве украл из трех супермаркетов около 100 тысяч рублей. Об этом сообщило МВД.

28-летний мужчина приходил в магазин, представлялся практикантом. Его ставили на кассу, но вместо обслуживания клиентов приезжий забирал все деньги и уходил. Пока известно о трех эпизодах, произошедших на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной.

Полиция завела несколько уголовных дел о краже. Обвиняемый ждет суда под подпиской о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.