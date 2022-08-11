Новости последнего часа: в Химках эвакуировали ТРЦ "Мега" и IKEA

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Химках эвакуировали ТРЦ "Мега" и IKEA. Десятки человек ждут окончания проверки на улице, заявили очевидцы.

Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута. Об этом сообщили в Минэнерго Турции.

Пожары на юго-западе Франции уничтожили более шести тысяч гектаров леса. Об этом рассказали власти страны.