Около 300 кустов дикой конопли сожгли в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Московской области.

В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили плантацию дикорастущей конопли на участке общей площадью в 12 соток. Исследования подтвердили, что растение является наркотическим средством. Все кусты скосили и подожгли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.