ТЦ "Мега" и магазин IKEA в Химках эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

В Химках после сообщения о минировании эвакуировали магазин IKEA и ТЦ "Мега". Шведская компания IKEA не работает, там были только сотрудники и те, кто приехал забрать онлайн-заказы.

А в "Меге" посетителей немало в любое время дня. Люди стоят на парковке и дожидаются новостей от оперативных служб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.