Новости мира: 10 тыс человек эвакуированы во Франции из-за пожаров

На юго-западе Франции более 10 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров. Об этом сообщили французские власти. Огонь уже разошелся на 60 квадратных километров и уничтожил 16 домов. Накануне пришлось закрыть крупную автомагистраль возле города Бордо из-за бушующего поблизости огня. Власти попросили проявить повышенное внимание к страдающими хроническими заболеваниями.



Побережье Черногории заволокло едким дымом из-за природных пожаров. Огонь уже вплотную подошел к пляжам.

Власти перекрыли авто и ЖД- сообщение около города Бар. Десятки машин застряли в заторах. Сдержать огонь крайне сложно из-за сильного ветра.



Мощный шторм парализовал жизнь в городах Италии. На севере страны бешеный поток грязи и горного щебня буквально впечатывал припаркованные автомобили в строения и соседние машины. А на западе Аппенин ураганный ветер в воздухе смешал в один коктейль абсолютно все, что попадалось на пути, – мусорные контейнеры, стройматериалы, арматуру и деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.