Обстрел СИЗО с украинскими военнопленными квалифицируют как теракт. Именно по этой статье расследуют преступление в Еленовке, где погибли десятки людей, сообщили в Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики.

Присоединиться к следствию призвали экспертов ООН и Красного Креста. 29 июля украинские войска нанесли удар по следственному изолятору из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Власти республики уверены, что обстрел был умышленным, так как боевики начали давать показания. В итоге погиб 51 украинский военнослужащий, ранения получили 142 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.