МЧС остановило утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе

Крупный пожар возник в Донецке. ВСУ обстреляли местный пивзавод.

Жители ближайших домов начали жаловаться на едкий запах. Оказалось, что поврежден резервуар с аммиаком. По сообщениям МЧС, площадь возможного заражения более полутора километров.

Лишь глубокой ночью 11 августа спасателям удалось остановить утечку химикатов. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.