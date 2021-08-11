Дерево упало на машину на Башиловской улице. Видео сняли очевидцы.

По всей видимости, владелец авто еще не знает о случившемся. Серьезных поврежедений не видно, хотя без ремонта не обойтись.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.