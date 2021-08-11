Роспотребнадзор сообщил о результатах анализа проб воды в Новороссийске

Концентрация нефтепродуктов у пляжей Новороссийска в норме. Исследование провели специалисты Роспотребнадзора. Однако экологи говорят, что ситуацию с разливом нефти может усложнить погода – в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас пятно добралось уже до анапского дельфинария. Утром сотрудники обнаружили масляные пятна на поверхности воды. Там используют сорбирующие ленты, они впитывают в себя нефть, чтобы она не добралась до вольеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.