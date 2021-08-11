В Одинцовском районе на узкой дороге загорелась машина

В Одинцовском районе на 1-ом Успенском шоссе временно пришлось перекрыть движение из-за загоревшегося автомобиля. Кадры прислали очевидцы.

Говорят, потушить удалось быстро. С водителем все в порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.