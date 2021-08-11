Во Владикавказе задержали главврача больницы, где из-за аварии погибли пациенты

Во Владикавказе задержали главного врача больницы, где из-за сбоя при подаче кислорода погибли ковидные пациенты. В том числе 60-летняя москвичка, которая приехала навестить родственников и подхватила вирус.

Однако местные жители говорят, что проблемы в клинике есть уже не первый год, и обвинять одного человека не совсем справедливо.

Подробнее о том, что стало причиной трагедии, можно ли было спасти людей и может ли больница сейчас оказывать помощь, – в эфире телеканала Москва 24.