Новости регионов: автобус столкнулся с припаркованным грузовиком в Омске

Автобус столкнулся с припаркованным грузовиком в Омске. В момент аварии в салоне находились 15 пассажиров. Как сообщили в региональном МВД, пострадали 6 человек, двое из них – дети. По предварительным данным, водитель автобуса не рассчитал габариты. Окончательные причины ДТП установят в ходе проверки.

В Башкирии при въезде в город Межгорье медведи вышли на дорогу. Дикие животные не испугались машин, людей и камеры. Один из медведей даже начал позировать, он встал на задние лапы.

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