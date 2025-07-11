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Новости

11 июля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: автобус столкнулся с припаркованным грузовиком в Омске

Новости регионов: автобус столкнулся с припаркованным грузовиком в Омске

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Автобус столкнулся с припаркованным грузовиком в Омске. В момент аварии в салоне находились 15 пассажиров. Как сообщили в региональном МВД, пострадали 6 человек, двое из них – дети. По предварительным данным, водитель автобуса не рассчитал габариты. Окончательные причины ДТП установят в ходе проверки.

В Башкирии при въезде в город Межгорье медведи вышли на дорогу. Дикие животные не испугались машин, людей и камеры. Один из медведей даже начал позировать, он встал на задние лапы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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