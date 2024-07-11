Новости мира: во Франции потушили пожар на уровне шпиля Руанского собора

Пожарные закончили тушение возгорания на уровне шпиля католического собора в Руане, о чем заявили в мэрии нормандского города. Последние несколько лет там проходит ремонт, и шпиль окружали строительные леса, которые воспламенились. По словам властей, речь идет о случайном возгорании.

В США пилот спас от крушения сразу два самолета. Лайнеры чуть не столкнулись в небе возле аэропорта. Диспетчер ошибся и разрешил одновременно взлет и посадку, из-за чего траектории пересеклись. Один из пилотов успел вовремя совершить маневр – в итоге самолеты разминулись на расстоянии всего в 200 метров. Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование.

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