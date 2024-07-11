При тушении пожара в Химках использовали воду из водоема в парке "Лукоморье"

При тушении пожара в цехе по производству керамических плит в Химках использовали воду из водоема в парке "Лукоморье", так как пожарные гидранты не справлялись со своей задачей. В работе также были задействованы 105 человек и 30 единиц техники. Как отметили в МЧС по Московской области, возгоранию присвоили третий ранг повышенной пожарной опасности.

Открытое горение было ликвидировано в 14:50 на площади три тысячи квадратных метров. При этом на 80 "квадратах" обрушилась кровля здания. В данный момент на месте ЧП продолжают работу спасатели. Они выполняют мероприятия по устранению последствий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

