11 июля, 17:45Происшествия
Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров
Пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковном Подольске локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Всех жителей дома эвакуировали. Пожар начался в мансарде, законность этой пристройки на крыше теперь проверяет прокуратура. На особом контроле будет и установление причин возгорания. По информации оперативных служб, пожар мог начаться из-за неисправного кондиционера, в котором произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.