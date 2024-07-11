Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 17:45

Происшествия

Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров

Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров

Пожар в цехе в Химках тушили 105 человек и 30 единиц техники

Новости регионов: крупное ДТП произошло в Дагестане

Новости мира: помощников Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья

Верхний этаж девятиэтажного дома загорелся в Подольске

Третий ранг был присвоен пожару в цехе в Химках

Новости мира: шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано

Новости регионов: лесной пожар охватил 15 гектаров труднодоступной местности под Судаком

Огонь почти уничтожил цех по производству керамической плитки

Пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковном Подольске локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Всех жителей дома эвакуировали. Пожар начался в мансарде, законность этой пристройки на крыше теперь проверяет прокуратура. На особом контроле будет и установление причин возгорания. По информации оперативных служб, пожар мог начаться из-за неисправного кондиционера, в котором произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика