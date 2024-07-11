Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров

Пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковном Подольске локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Всех жителей дома эвакуировали. Пожар начался в мансарде, законность этой пристройки на крыше теперь проверяет прокуратура. На особом контроле будет и установление причин возгорания. По информации оперативных служб, пожар мог начаться из-за неисправного кондиционера, в котором произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.