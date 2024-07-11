Верхний этаж девятиэтажного дома загорелся в Подольске

Верхний этаж и кровля девятиэтажного дома загорелись в Подольске. Огонь охватил около 500 квадратных метров. Возгорание произошло в мансарде, законность этой пристройки теперь проверяет прокуратура.

На особом контроле будет и установление причин возгорания. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Всех жителей дома эвакуировали. По данным оперативных служб, причиной возгорания мог стать неисправный кондиционер, в котором произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.