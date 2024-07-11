Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 16:30

Происшествия

Верхний этаж девятиэтажного дома загорелся в Подольске

Верхний этаж девятиэтажного дома загорелся в Подольске

Третий ранг был присвоен пожару в цехе в Химках

Новости мира: шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано

Новости регионов: лесной пожар охватил 15 гектаров труднодоступной местности под Судаком

Огонь почти уничтожил цех по производству керамической плитки

Новости мира: погибшего 22 года назад альпиниста нашли в Перу

Безбилетник ударил женщину-контролера в автобусе на западе Москвы

Очевидцы поделились кадрами пожара в Химках

Новости регионов: шаурма, шашлык и чипсы стали причиной отравления 47 человек в Туве

Верхний этаж и кровля девятиэтажного дома загорелись в Подольске. Огонь охватил около 500 квадратных метров. Возгорание произошло в мансарде, законность этой пристройки теперь проверяет прокуратура.

На особом контроле будет и установление причин возгорания. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Всех жителей дома эвакуировали. По данным оперативных служб, причиной возгорания мог стать неисправный кондиционер, в котором произошло короткое замыкание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика