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Новости

11 июля, 15:45

Происшествия

Новости мира: шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Новости мира: шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано

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Шпиль Руанского собора загорелся во Франции. От него поднимаются густые клубы дыма. Посетителей уже эвакуировали из здания. Причина пожара пока неизвестна.

Помощников президента США Джо Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья, пишут СМИ. Американские конгрессмены обеспокоены, что чиновники могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять определенную работу вместо него. Эти опасения возникли после провального выступления Байдена на дебатах с бывшим лидером Штатов Дональдом Трампом.

НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать Россию. Такой пункт внесли в итоговую декларацию саммита, который проходил в Вашингтоне. В то же время в декларации есть пункт, в котором заявлено, что Альянс якобы не стремится к конфронтации с РФ. Вместе с тем НАТО заявила о намерении расширяться в Черном море, на Восточных Балканах, Ближнем Востоке и в Африке.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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