11 июля, 15:45Происшествия
Новости мира: шпиль Руанского собора загорелся во Франции
Шпиль Руанского собора загорелся во Франции. От него поднимаются густые клубы дыма. Посетителей уже эвакуировали из здания. Причина пожара пока неизвестна.
Помощников президента США Джо Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья, пишут СМИ. Американские конгрессмены обеспокоены, что чиновники могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять определенную работу вместо него. Эти опасения возникли после провального выступления Байдена на дебатах с бывшим лидером Штатов Дональдом Трампом.
НАТО требует от всех стран мира прекратить поддерживать Россию. Такой пункт внесли в итоговую декларацию саммита, который проходил в Вашингтоне. В то же время в декларации есть пункт, в котором заявлено, что Альянс якобы не стремится к конфронтации с РФ. Вместе с тем НАТО заявила о намерении расширяться в Черном море, на Восточных Балканах, Ближнем Востоке и в Африке.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.