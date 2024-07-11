Спасатели начали забор воды из озера для тушения пожара в Химках

Почти 100 человек тушат пожар, который удалось локализовать на трех тысячах квадратных метров в подмосковных Химках. Для борьбы со стихией специалисты МЧС набирают воду из озера, которое расположено в парке "Лукоморье".

Ранее сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 07:13. По прибытии на место ЧП спасатели присвоили пожару второй ранг сложности, но позднее его повысили до третьего.

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